شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البرنامج الدولي المشترك بين جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتونغ الصينية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبالتعاون مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية، الإثنين، البرنامج الدولي المشترك للغة الصينية لإدارة الأعمال، بحضور الدكتورة رحاب محمود مدير المعهد، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور وانغ إن جيه المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتورة وو جيان فنغ وكيل كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي، والأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن هذا البرنامج الدولي - مع جامعة شنغهاي جياوتونغ التي تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم - يأتي في إطار تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ويستهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المصرية والعربية والدولية، لدعم ربط مبادرة الحزام والطريق - التي أطلقتها الصين - برؤية مصر 2030، والتي تشارك بنشاط في مشروع تنمية محور قناة السويس لتحقيق التنمية المشتركة لكلا البلدين، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تواصل التحالفات والشراكات القوية مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة نفذت اتفاقيات ودرجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية من أفضل 100 جامعة في العالم في تخصصات عديدة، مثل جامعة كورنيل وموناش وبنسلفانيا.

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وقال الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، إن البرنامج الدولي للغة الصينية لإدارة الأعمال يساعد في تأهيل خريجي كلية الآداب للعمل على المستوى الإقليمي والدولي، ويفتح أمامهم المزيد من آفاق التعاون مع جامعة شنغهاي في مجال العلوم الإنسانية، في إطار اهتمام جامعة القاهرة عامة وكلية الآداب خاصة بإقامة ودعم العلاقات الدولية والأكاديمية مع جامعات الصين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتيح للطلاب المشتركين به الدراسة في مدينة شنغهاي الصينية التي تُعد أحد أهم المدن الصينية من حيث الموقع والتاريخ، مما سيتيح الفرصة للتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وأشارت الدكتورة رحاب محمود إلى أن البرنامج الدولي للغة الصينية لإدارة الأعمال الذي تم الإعلان عن بدء الدراسة به في العام الجامعي الجديد 2019 / 2020، يهدف إلى المساهمة في فتح العديد من مجالات وفرص العمل أمام الخريجين من خلال تخريج طلاب يتحدثون اللغة الصينية بطلاقة وقادرين على استخدام تطبيقاتها في الأعمال، في إطار مبادرتي 2030 والحزام والطريق التي طرحتها كل من مصر والصين عام 2013، لافتة إلى أن البرنامج تابع للفرع الدولي، ومدة الدراسة به 4 سنوات حيث يدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة التخرج من الجامعتين، ومن أهم متطلبات الالتحاق بالبرنامج اجتياز الطالب امتحان المستوى الرابع في اللغة الصينية.

من جهته، أكد الدكتور ووجيان فنغ وكيل كلية العلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي جياوتونغ، أن جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتونغ من أهم الجامعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن كلا البلدين لهما تاريخ عظيم وعلاقات مميزة مع جميع دول العالم، موضحًا أن جامعة شنغهاي جياوتونغ تقبل كل عام نحو ألفي طالب وافد من 40 دولة بهدف تخريج طلاب يجيدون اللغة الصينية على مستوى العالم، وقادرين على إيجاد فرص عمل جيدة.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد وقع هذه الاتفاقية مع جامعة شنغهاي جياوتونغ أثناء زيارته إلى الصين العام الماضي، في إطار التحالفات مع جامعات العالم الكبرى.

افتتاح البرنامج الدولي المشترك بين جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتونغ

افتتاح البرنامج الدولي المشترك بين جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتونغ