شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «الشافعي» مديرًا للنيابة الإدارية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، قرارًا بتعيين المستشار طاهر الشافعى، مديرًا للنيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الأول اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

كان «الشافعي» قد تقلد العديد من المناصب بالنيابة الإدارية إلى أن تم ترقيته لدرجة وكيل عام أول، حيث عمل بالتفتيش القضائي للنيابة الإدارية، ثم شغل منصب مستشارًا بالمكتب الفني بالإسماعيلية إلى أن عُين مديرا للنيابة الإدارية بالإسماعيلية.