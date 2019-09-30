شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون في جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين بمستشفيات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور هشام زيتون، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالي، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمي، خبير جراحات الوجة والفكين بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالي.

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يومياً، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.