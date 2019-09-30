الارشيف / أخبار مصر

خبراء عالميون في جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين بمستشفيات القوات المسلحة

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون في جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين بمستشفيات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور هشام زيتون، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالي، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

Advertisements

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمي، خبير جراحات الوجة والفكين بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالي.

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يومياً، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء عالميون في جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين بمستشفيات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا