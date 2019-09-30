شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا، لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «22- 32»، إسكندرية «24- 29»، قنا «22- 36»، الأقصر «24– 37»، أسوان «24 – 38».