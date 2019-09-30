شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تدعم التوجيهات الجديدة للسيسي لتطوير «قطاع الأعمال العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، بالتوجيهات الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحكومة مصطفى مدبولي، بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها، وبالإستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتي تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في تصريح له اليوم الإثنين، «إن تلك التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وإستقرار البلاد، وتوفير فرص العمل للشباب، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية».

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وأعلن «عبدالفتاح»، عن دعم عمال الغزل والنسيج، في كافة المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية لخطة الإصلاح التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، مشيداً بالعرض الذي قدمه وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أمام الرئيس، وإستعراض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج، وخطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وعرض حصراً بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى جهود الوزارة في هذا الصدد والتي تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس النقابة العامة، على أن توجيهات السيسي، تلقى إهتماماً وردود فعل إيجابية من جانب عمال قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بالتواصل المستمر مع العمال وبالتنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، والتي تلعب دوراً إيجابياً من أجل النهوض بالصناعة وحقوق العمال، هناك دعم كامل وتأييد لتوجيهات الرئيس، والتنفيذ من جانب الوزارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بداية هذا الاسبوع مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة السيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلاً عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.