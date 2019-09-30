شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الحمل الأقصى المتوقع الإثنين 28 ألفًا و100 ميجاوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، الإثنين، يبلغ 28 ألفًا و100 ميجاوات، مقابل 28 ألف ميجاوات أمس.

وأضافت الوزارة في بيان، الإثنين، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، الأحد، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ 20 ألفًا و970 ميجاوات.

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كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.