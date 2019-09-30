شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 2.1% نسبة عقود الزواج بين المسنين في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.5 مليون مسن، في يناير الماضي، منهم ( 3.5 مليون للذكور، 3.0 مليون للإناث) بنسبة 6.7٪ من إجمالى السكان (6.9٪ للذكور، 6.4٪ للإناث).

وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للأفراد في هذه الفئة العمرية طبقاً للنوع 73.9 سنة (72.7 سنة للذكور، 75.1 سنة للإناث).

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وأوضح الجهاز، في تقرير أعده بمناسبة اليوم العالمى للمسنين، أن إجمالى نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بلغ 8.9٪ منها (12.4٪ للذكور، 5.1٪ للإناث) من إجمالي المسنين، وبلغ أعداد المسنيـن المشتغـلين 1.217 ملـيـون مسن منهم: 52.9٪ يعملون في نشـاط الزراعة والصيـد، 17.5٪ يعملون في نشـاط تجارة الجملة والتجزئة، 4.7٪ يعملون في نشاط النقل والتخزين، 24.9٪ يعملون في باقي الأنشطة.

وحول معدلات الزواج والطلاق عام 2018، فقد بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1% من إجمالى عقود الزواج التي تمت خلال عام 2018، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 9.0٪ من إجمالى إشهادات الطلاق التي تمت في نفس العام.

وبلغت نسبة الوفيات بين المســــنين 63.6٪ من إجمالي الوفيات منها (59.1٪ للذكور، 68.9٪ للإناث). وأوضح الجهاز أن عدد المنتفعين بالخدمات الاجتماعية ووسائل الرعاية الصحية والتأهيلية بلغ 3480 مسنا عام 2017 مقابل 3414 مسنا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 1.9%، وبلغ عدد مستفيدي برنامج «كرامة» 260217 مستفيدا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.027.438 مليون مسن.