شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير النقل مع سفير بنما بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير مِندوسا جانتس، سفير بنما بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد السفير البنمي على عمق العلاقات بين مصر وبنما، مشيداً بإنجازات الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في مجال البنية التحتية، وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في كافة المجالات تساهم في إحداث التنمية الشاملة بمصر.

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كما أشاد بدور مصر على المستوي الأفريقي والدولي، لافتا إلى أن بنما تشهد تطوراً بحرياً كبيراً ولديها مناطق صناعية عديدة على جانبي قناة بنما، وأن معظم السفن ترفع العلم البنمي مما يساهم في زيادة حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى رغبة الجانب البنمي في التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وبحث سبل تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع السفن على رفع العلم المصري.

من جهته، أكد وزير النقل على الاهتمام الكبير بتطوير قطاع النقل البحري ليكون داعماً للاقتصاد المصري، وأن هناك مخطط عام شامل يجري إعداده خاص بتطوير الموانئ، وأنه يرحب بالتعاون مع الجانب البنمي في مجال النقل البحري نظرا لما تمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، المقترح الخاص بمشروع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال البحري تتضمن الإعتراف المتبادل بشهادات التدريب للبحارة وشهادات تصنيف واعتماد السفن وكذلك إمكانية التعاون في مجال تبادل الخبرة في مجال تسجيل السفن وتطوير وإدارة الموانئ والتدريب والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المراكز اللوجيستية. وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل مشتركة بين الجانبين بحضور خبراء النقل البحري في البلدين لاستعراض التجربة البنمية الناجحة في مجال ادارة وتشغيل الموانئ البحرية وادارة المناطق الصناعية حول قناة بنما وتحديد اوجه التعاون المشترك في المجال البحري وفقا لأولويات كل جانب.