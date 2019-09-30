شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى، محمد سعفان، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للاستعداد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج «مشروعك»، فضلاَ عن عدد من البنوك الوطنية المانحة.

وفي هذا الإطار التقى ياسر سعيد، مدير المديرية، الدكتور عاطف أبوالنور، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لبحث سبل التعاون ووضع الأطر المناسبة لتنظيم الملتقى الأول من نوعه في هذا المجال والذي سيتم عرض المشروعات والأفكار من خلاله والتي يمكن للبنوك تمويلها لشباب الخريجين والطلبة سواء الجامعيين أو الفنيين وسبل دعمها لتنفيذها كمشروعات صغيرة تسهم في توفير حياة كريمة لشباب المحافظة.

وأشار «سعيد» إلى أنه سيتم خلال الملتقى عرض نماذج من المشروعات والأفكار الناجحة والتي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض تجارب الشباب بداية من ولادة الفكرة وحتى خروجها إلى النور، مضيفاً انه من المتوقع حضور أعداد كبيرة من طلبة وخريجي الجامعات والمدارس الفنية الذين بدأوا بالفعل في التقدم بأفكار مشاريعهم إلى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للمشاركة في هذا الملتقى.