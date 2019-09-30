شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: طرق أبواب 34 ألف سيدة لتوعيتهن بخطورة الشائعات بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فرع المجلس القومى للمرأة، بمحافظة القاهرة ، فعاليات حملة طرق الأبواب، فى إطار حملة "بلدى أمانة" التى أطلقها المجلس بالقرى والنجوع لتوعية السيدات بخطورة الشائعات.

وقال المجلس القومى للمرأة، إن الحملة نجحت فى الوصول 15648 رجل وإمرأة، بيومها الأول بأحياء منشأة ناصر و مدينة الشروق و البساتين ومدينة السلام ومدينة النهضة بمحافظة القاهرة، واستعانت فى ذلك بالرائدات المتطوعين والواعظات والراهبات.

وفى محافظة الجيزة، كشف المجلس، أن الحملة نجحت فى الوصول إلى 18750 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى مراكز سقيل وأوسيم، والوراق و عزبة المفتى وأرض عزيز بإمبابة بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات ومحامى مكتب شكاوى المرأة الذين استقبلوا بدورهم عدد 21 شكوى متنوعة.

وتستهدف الحمله توعية السيدات فى كافة المحافظات بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.