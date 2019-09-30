كنيسه قلب يسوع الأقدس بأسيوط تحتفل بعيد الصليب وعيد القديسة تريزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس الأحد، كنيسة قلب يسوع الأقدس للأقباط الكاثوليك بمركز القوصية بمحافظة اسيوط بالقداس الإلهي الاحتفالي الذى ترأسه الأب فرنسيس حلمى راعى الكنيسة لعيد الصليب وعيد القديس منصور ( أب الفقراء) وعيد القديسة تريزا ( رسولة المحبة) بحضور شعب الكنيسه المحتفل وأبنائها، وتخلل القداس الالهى التبارك برفات القديسه تريزا. القديسة تريزا لقبت بوردة المسيح الصغيرة " فى المسيحية، هى راهبة فرنسية، من أشهر قديسات الكنيسة الكاثوليكية، ولدت فى مدينة الينسون فى فرنسا، ودخلت الدير وهى عمرها خمسة عشر سنة، وتميزت رهبنتها بالطهارة الفائقة و الوداعة، وكتبت قصة حياتها وسمتها " قصة نفس ".

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