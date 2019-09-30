شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من تطهير مخرات السيول بتكلفة 1,2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة خطه لاستقبال فصل الشتاء للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، من خلال حملات تطهير لمخرات السيول وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة المركزية للموارد المائية والرى للمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المحافظة بدأت إستعدادتها لاستقبال موسم الشتاء مع بداية فصل الصيف الحالى حيث تم طرح أعمال تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات من خلال الإدارة العامة للرى بتكلفة بلغت 1,2 مليون جنيه.

وأضاف راشد أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير مخرات السيول وهى الآن جاهزة لاستقبال أى أمطار غزيرة أو سيول، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاه وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثهابمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أى أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظاً على سلامتهم .

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تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاء عقده للوقوف على الإستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على بالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها فى استقبال الأمطار وخلوها من أى مخلفات أو رتش تعيق إستخدامها بالوجه الأمثل.

كما وجه المحافظ بتجهيز سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية خاصه بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية.

كما كلف وكيل وزارة الرى بتطهير رشاح أبو عوض بحى الهرم وعمل الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به.