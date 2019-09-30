أسقف الدول الاسكندنافية يزور بطريرك القسطنطينية ويسلمه هدية من البابا تواضروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية القبطى، أمس الأحد قداسة البطريرك برثلماوس الأول بطريرك القسطنطنية الذى يزور السويد حاليًا فى زيارة رعوية للكنيسة اليونانية. ونقل نيافة الأنبا أباكير أثناء الزيارة تحيات ومحبة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى لغبطة البطريرك. Advertisements من جانبه قدم قداسة البطريرك الشكر للأنبا أباكير وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية معربًا عن محبته الكبيرة لكنيسة الإسكندرية ولقداسة البابا تواضروس الثانى وعن امتنانه لحفاوة الاستقبال. وفي نهاية الزيارة قدم الأنبا أباكير هدية تذكارية باسم قداسة البابا تواضروس عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة موقعة بيد قداسة البابا.

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