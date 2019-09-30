شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن مخاطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بفرع منظمة خريجى الأزهر بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالبحيرة تحت رئاسة الشيخ عبدالفتاح البسطراوى، وكيل المنطقة الأزهرية، ندوة تثقيفية عن خطورة وسائل التواصل الاجتماعى فى تداول الشائعات فى نادى ألعاب دمنهور بحضور 35 شخصًا.

حاضر بالندوة الشيخ أحمد على حمودة، عضو المنظمة مدير إدارة التوجيه الفنى للتعليم بالمنطقة الأزهرية، الذى أكد أن الإشاعات من أخطر الآفات التى تضر بالمجتمع، وتؤدى إلى الفتن، فلقد أوصانا الله عز وجل من تحرّى الدقة، وأن نأخذ حذرنا ونتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

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كما أضاف أن الإشاعة مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابط، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها، خاصة فيما يتعلق بالأخبار، فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها؛ لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدور.

وفى ختام الندوة أوصى الشيخ أحمد أولياء الأمور بضرورة توعية أولادهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الحقيقة، وتجعلهم ينساقون وراء الشائعات.