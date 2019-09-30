شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات تدريب وتنمية مهارات الاتصال لواعظات الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات التوعوية التي يشاركن فيها، حيث تُعقد الدورة بعنوان: "تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات"، فى إطار اهتمام الأزهر بتكثيف البرامج التدريبة والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التى ينظمها الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد، إن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة فى الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل أسبوعى، حيث يشارك فى هذه الدورة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال من داخل الأزهر وخارجه.

أضاف الأمين العام أن الدورة تتناول مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في الوقت الحالي، ومنها: كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فى الوصول إلى الجماهير ونشر الوعى فيما بينهم، مع تأهيلهن للاستفادة من توثيق وأرشفة المعلومات وكيفية استخدامها فى المجال الدعوى، بالإضافة إلى صياغة وكتابة الأخبار والتقارير الإخبارية لتمكينهن من تغطية الفعاليات اليومية التى تنفذها مناطق الوعظ فى مختلف المحافظات.

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فيما أشارت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات أن الدورة تأتي استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التي يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن فى مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

أضاف مساعد الأمين العام أن الدورة تركز على تدريب الواعظات على التعامل مع الكاميرات أثناء اللقاءات التلفزيونية، فضلًا عن التدريب العملي على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، وكيفية التأثير فيها ووسائل الإقناع التي تحتاج إليها الواعظة في عملها الدعوى.