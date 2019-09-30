شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تطلق النسخة الثانية من البرنامج برعاية أحمد أبو هشيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مؤسسة شباب القادة، منذ قليل، حفل افتتاح برنامج القادة للعام الثانى على التوالى، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث يتم اختيار 55 قائدا من أصل 11 ألف متقدم للبرنامج من جميع أنحاء الجمهورية، برعاية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقال المهندس هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، موجها حديثه للشباب الذين تم اختيارهم: "جات لكم فرصة ولن تتكرر كثيرا لغيركم، وتم اختياركم من بين أكثر من 12 ألف شاب".

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أن فكرة مؤسسة شباب القادة كانت فكرة تبنتها حديد المصريين، للاستثمار فى الشباب، مشيرا إلى إلى أن هناك دورات تدريبية ستقدم للشباب الذين تم اختيارهم، لحل مشاكل الشباب المتقدمين والعمل بشكل فعلى على تخطى العقبات، وتطوير الشخصية للتمكن من إدارة أى مشاريع أو مؤسسات ، مضيفا: بعد عام تقريبا ستجدوا انفسكم فى مكان أخر أفضل ستكون قائد يستطيع العبور بأى مشروع للنجاح.

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يشارك فى الاحتفالية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور عمرو التقى رئيس أكاديمية السادات، والكانب الصحفى محمود سعد الدين، والإعلامى إبراهيم عبد الجواد، وباسم عماد المدير التنفيذى لشركة اسباير، وإبراهيم مراد مدير عام شركة تراينرا، وأحمد فتحى المدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة.

يذكر أن الدفعة الأولى التى تم تخرجها من مؤسسة شباب القادة، عددهم 50 شاب فى النسخة الأولى من البرنامج، الذى بدأ فى مارس 2014 تم اختيارهم من بين اكثر من 6 ألاف شاب، بعد اجتياز الاختبارات، وحصلوا على برامج ودورات تدريبية تمكنهم من القيادة وتنمية المهارات لتولى مراكز قيادية وإدارة مؤسسات.