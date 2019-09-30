شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى يشارك فى احتفالية رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بنيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتورالقس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأحد، باحتفالية الكنيسة الإنجيلية العربية بايست برونزويك بنوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة.
وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، منهم نادية هنرى، وماجد طوبيا، وشاركت سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ رضا البطل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعبور، وعدد من قسوس وشيوخ الكنيسة الإنجيلية بنيوجيرسى ونيويورك.
يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية قد دأب على زيارة صناع القرار فى واشنطن من أجل تبادل الحوار حول أوضاع الأقباط فى مصر
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