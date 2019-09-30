شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بتفعيل الأنشطة التربوية لجذب الطلاب للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية بمختلف المراحل لجذب الطلبة إلى المدارس وارفع نسب الحضور فى الفصول الدراسية خاصة فى المرحلة الإعدادية والثانوية.

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وأوضحت الوزارة، أن الأنشطة لها دور كبير فى جذب الطالب للمدرسة وارتفاع نسبة الاستيعاب والتحصيل لديه خاصة أن الجيل الحالى من الطلبة شغوف بممارسة الأنشطة والألعاب التى يحبها مثل كرة القدم وباقى الألعاب الرياضية، مشددة على أن جميع المدارس ستعمل على تفعيل الألعاب والأنشطة.

وسوف تعمل وزارة التربية والتعليم على تفعيل دورى المدارس فى كرة القدم وجميع الألعاب والأنشطة، إضافة إلى الاستمرار فى ممارسة الطلبة لها طوال العام الدراسى.