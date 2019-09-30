شكرا لقرائتكم خبر عن حماس لقطر: نأسف لاستضافتكم وفداً رياضياً إسرائيلياً ورفع علم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المتحدث الرسمى باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم عن أسفه لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة.
واعتبرت حماس فى بيان صحفى صادر عن المكتب الاعلامي، اليوم الاثنين، هذه الاستضافة أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم للشعب الفلسطيني.
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