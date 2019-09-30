شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة طريق إسكندرية الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور ، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.