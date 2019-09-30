الداخلية: ضبط تاجر مخدرات لاتهامه بغسل 265 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار بالمخدرات ومحاولة غسل 265 بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.

وقالت وزارة الداخلبية في بيان لها؛ اليوم الاثنين، إن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من رصد "أحد العناصر الإجرامية" لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بحوالي 265 مليون جنيه.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.