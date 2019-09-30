خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بإجمالي تعويضات 344 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب، أبرز ما ضُبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع-مستحضرات تجميل" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 344 ألف جنيه. Advertisements وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، نجحت الحملات في ضبط قضية واحدة بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة 29 ألف و500 جنيه. كما نجحت الحملات في ضبط 1131 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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