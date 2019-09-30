أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة بين عائلتين بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.