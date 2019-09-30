خلال 24 ساعة .. ضبط 4491 قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 738 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، 830 قضية تموينية متنوعة.

كما نجحت الحملات في ضبط 4491 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.