ضبط عاطل يسرق أموال كبار السن من ماكينات الصراف الآلي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة الموظفين وأصحاب المعاشات "مستخدمي ماكينات الصرف الآلي" والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة من ضبط (عاطل سن 51- مقيم بمحافظة البحيرة) بمنطقة البنوك بدائرة قسم شرطة أول طنطا، إثر قيامه بارتكاب جرائم سرقات مستخدمي ماكينات الصرف الآلي والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب تبديل الفيزا كارت (الفيزا الدوارة)، وبحوزته ( عدد 11 فيزا كارت متنوعة للبنوك وبأسماء مختلفة، مبلغ مالي قدره 7600 جنيهاً ).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتتبع عملاء البنوك من كبار السن غير القادرين على استخدام الفيزا كارت من (الموظفين – أصحاب المعاشات)، وقيامه بتقديم المساعدة لهم باستخدام الفيزا كارت الخاصة بهم بماكينة الصرف الآلي عقب الحصول على الرقم السرى الخاص بهم، واستبدالها بفيزا آخري وادعائها لهم بتعطل الماكينة، أو نفاذ المبالغ المالية بها، وصرف ما بها من مبالغ مالية من ماكينة أخرى.. وقيامه بارتكاب (عدد 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب).. وبعرض المتهم على المجني عليهم تعرفوا عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.