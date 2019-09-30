وزيرة البيئة: تنظيف الطلاب لمدرستهم مرة كل أسبوع "مش عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، بدأ العمل بها منذ نحو عامين، وأجريت لها الدراسات اللازمة.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة رصد المخلفات الصلبة في عدة أحياء القاهرة، أن منظومة بدأت من خلال 3 برامج، وأنه لا يمكن البدء في تنفيذ المنظومة بدون تحديد وإنشاء بيت للمدافن، بالتعاون مع الهيئة العربية والتصنيع، المشاركة بتجهيز وتصنيع المعدات، ووزارة الإنتاج الحربي، المخولة بإنشاء مصانع جديدة وتأهيل المصانع القديمة.

وأوضحت فؤاد، أن البرنامج يعتمد على التأثير والتركيز على المواطن والمشاركة المجتمعية، كجزء مهم لنجاح المنظومة من خلال الوعي والتقييم من المواطن.

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وتابعت: "عملنا على التوازي بالشرح للمواطنين أهداف وأهمية المنظومة، وبدأنا في الجامعات، ثم المدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم منذ أسبوعين، والقيام بتعريف الطلاب بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة ورق وطعام وصلبة، إضافة إلى عمل مسابقات رسم للتعبير عن المنظومة من خلال رسمة، وحث الطلاب على المشاركة في تنظيف المدرسة مرة كل أسبوع"، واستكملت: "مش عيب إن الطلاب ينظفوا مدرستهم مرة كل أسبوع".

ولفتت إلى أن برامج التوعية بدأت ببرنامج تروس في الجامعات، الخاص بإعادة التدوير بالإضافة إلى رفع الوعي للطلاب.

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