خبراء عالميون في جراحات الغدد والأنف والأذن والوجه والفكين بمستشفيات القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة، في الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالي.

وأضاف في بيان رسمي، الاثنين، أن المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف أيضا الدكتور محمد الجولمي خبير جراحات الوجة والفكين بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالي.

ويستضيف المستشفى الجوي العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يومياً عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.​