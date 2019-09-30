سرقت عام 2014.. استعادة البخارية النحاسية لمسجد القاضي عبدالباسط بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تسلمت وزارة الآثار، أمس، من ديوان قسم الجمالية- بخارية نحاسية خاصة بالبوابة الرئيسية لباب مسجد القاضي عبدالباسط، بسكة الخرنفش، شارع المعز، حي الجمالية، والتي سرقت عام 2014 على يد أحد اللصوص الذي نجحت شرطة السياحة والآثار في القبض عليه ومصادرة المسروقات التي كانت بحوزته. حسبما أعلن الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة.

صرح بذلك الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، موضحا أنه بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وبمراجعة كاميرات المراقبة، نجحت الجهات المختصة في التعرف على السارق، والقبض عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ومصادرة جميع المسروقات التي تم العثور عليها بحوزته، ومن بينها بخارية مسجد القاضي عبدالباسط. كما عثرت الشرطة معه على جزء من حشوات منبر جاني بك بالدرب الأحمر، وكذلك أحد النصوص الكتابية من مسجد أحمد المهمندار بالدرب الأحمر.

وأشار الدكتور جمال مصطفى إلى أن اللجنة الأثرية المتخصصة والمشكلة، برئاسة مدير عام شمال القاهرة الدكتور العربي مكي، تسلمت المسروقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأعيد على الفور تركيب البخارية في مكانها الأصلي على باب المسجد.

يذكر أن مسجد ومدرسة القاضي عبد الباسط يرجع تاريخ إنشائها إلى عام (823هـ- 1420م) أثر رقم 60، تنسب إلى القاضي زين الدين عبدالباسط بن خليل الشافعي ناظر لكسوة الكعبة الشريفة والخزانة السلطانية المؤيدية في عهد السلطان المؤيد شيخ المملوكى. ولهذه المدرسة وجهتان، إحداهما شرقية، وبها الباب الرئيسي.