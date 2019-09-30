البيئة تطلق منظومة الرصد الإلكترونية للمخلفات في 6 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزيرة البيئة، تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".

وقالت الوزير، خلال كلمتها، بمؤتمر وزارة البيئة المنعقد الآن، لإطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة، إن منظومة الرصد تبدأ في 6 أحياء بمحافظة القاهرة، كمرحلة أولي تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات.

وأوصحت الوزيرة أن تطبيق المنظومة الجديدة يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد، والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.