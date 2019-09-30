"الإسكان" توافق على إنشاء مقرين لغرفة التطوير العقاري بمبنى هيئة المجتمعات وجهاز أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مقرين لغرفة التطوير العقارى فى مبنى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة ٦ أكتوبر.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن المقرات الجديدة تقدم خدمات متكاملة للمطورين العقاريين وتسهل تعاملاتهم مع الموظفين بهذه الجهات وتقدم الدعم الفنى والقانوني.
وأضاف شكرى، في بيان اليوم الاثنين، أن هيئة المجتمعات تستحوذ على النسبة الكبرى من تعاملات المطورين، ولذا حرصت الغرفة التواجد بها من خلال مقر دائم يضم فريق عمل لمساندة المطورين خلال تعاملاتهم مع الهيئة إلى جانب المدن الرئيسية، وهو ما يسرع بإنهاء الإجراءات خلال وقت وجيز بما يسهم فى التعجيل بتنمية مشروعاتهم.
وسبق لغرفة التطوير أن حصلت على موافقة وزيرة الاستثمار على مقرات لها داخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار، ويعمل حاليا من خلال موظفين تابعين للغرفة لتقديم الدعم للمطورين فى تعاملاتهم مع هيئة الاستثمار.
وأشاد شكرى باستجابة الوزارة لمطالب غرفة التطوير العقارى والتعامل الفورى مع مشكلات الشركات العقارية، موضحا أن خطة الغرفة تضمن مجموعة من الإجراءات للتيسير على أعضائها.
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