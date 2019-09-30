الارشيف / أخبار مصر

خبراء عالميون بجراحات الغدد والأنف والأذن والوجه بمستشفيات القوات المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون بجراحات الغدد والأنف والأذن والوجه بمستشفيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية، بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة، وذلك فى الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة،  الدكتور محمد الجولمى،  خبير جراحات الوجه والفكين بالمملكة المتحدة فى الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر.

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية  بمستشفى جامعة أمبريال بلندن  بالمملكة المتحدة خلال  الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر.

Advertisements

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء عالميون بجراحات الغدد والأنف والأذن والوجه بمستشفيات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا