شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عالميون بجراحات الغدد والأنف والأذن والوجه بمستشفيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية، بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة، وذلك فى الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، الدكتور محمد الجولمى، خبير جراحات الوجه والفكين بالمملكة المتحدة فى الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر.

ويستضيف المستشفى الجوى العام، الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر.

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وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.