فى 10 معلومات.. أهمية أنشطة "التوكاتسو" لتلاميذ المدارس اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأنشطة أو التعلم النشط فى المنظومة التعليمية من أهم معالم البيئة التربوية التعليمية التى يعيش فيها المتعلم، لأنها تنتج طالبا مفكرا مبدعا يفكر فيما يتعلم، ويتمتع بما يتعلم، وتعتبر أنشطة التوكاتسو التى يقوم عليها نظام التعليم اليابانى فى المدارس المصرية ترسخ لهذا النوع من التعليم. الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أهمية هذه الأنشطة على شخصة الطالب: 1ـ تساهم فى بناء شخصة الطفل والإبداع فى التطبيق العملى. 2ـ تعتبر مدخلا للقيم ومساهمة المتعلم فى حل المشكلات بشكل إيجابى فى حياته اليومية. 3ـ تؤدى لبناء شخصية متكاملة للطالب لينشأ الطفل يحمل قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية. Advertisements 4ـ نظام التعليم اليابانى يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة للطفل وتزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات من خلال تقديم نظام تعليمى شامل. 5ـ تعتمد الدراسة فى المدارس اليابانية على التطور والتعلم القائم على اللعب وتجعل الطفل سعيدا بالحضور إلى المدارس لأنه يمارس أنشطة فعالة مرتبطة بشخصيته. 6ـ الدراسة فى المدارس اليابانية وممارسة الأنشطة تؤدى إلى تنمية القدرات الأكاديمية للطلاب وتعزيز المهارات غير المعرفية. 7ـ تطبيق أنشطة "التوكاتسو " يستهدف تطوير الذات وتحسين جودة التعليم فى مصر. 8ـ الدراسة والأنشطة، تقوم على التعلم من خلال المعايشة والحصص البحثية، ومشاركة الرأى والاستماع للرأى الآخر. 9ـ تضمنت الأعمال الفنية للطلبة فى المدارس المصرية اليابانية أشغال من الصلصال، وبعض المنتجات الزراعية وأعمال ابتكارية. 10ـ التوكاتسو تمثل أيضا مشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأدوار اليومية للفصل.

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