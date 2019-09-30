شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بالمركز القومى للبحوث حول رفع الوعى المجتمعى ومواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الوعى المجتمعي ..التحديات والفرص " لمناقشة أساليب رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعى والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

الندوة بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال ،والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأعضاء من مجلس النواب والفنانة فردوس عبد الحميد.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى إطار إسهامات المركز واهتمامه الدائم بمشاكل وقضايا المجتمع المصرى والوقوف عليها ودراستها ووضع حلول لها، من خلال استعراض أساليب رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين، من أجل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالتنسيق مع هذه المؤسسات فى إطار رفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين.



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ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (6)



ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (7)



ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (8)