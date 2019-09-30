شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: غدا صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، اعتباراً من غد الثلاثاء الأول من أكتوبر .

وأشارت وزارة التضامن عبر صفحتها على فيس بوك أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 4.62 مليار جنيه .

وأضافت الوزارة، أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد اكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف ، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.