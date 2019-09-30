شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوات مدرسية مجهولة المصدر وتحرير 28 محضرا فى حملات لتموين القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، عدة حملات بمناطق الأزبكية والفجالة والسيدة زينب ومصر القديمة أسفرت عن ضبط أحذية وشنط ومستلزمات مدرسية مجهولة المصدر، وقد تم تحرير 28 محضر سلع مجهولة المصدر ومحضر غش تجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

وأشار إبراهيم فوزى العسقلانى مدير مديرية التموين إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 11370 حذ1ء كوتشى، و2842 حقيبة مدرسية ، و1450 لانش بوكس ، و145 آلة ، و1550 رزمة ورق ، و288 ألف قلم سبورة ، و35400 كراسة ، و62 ألف كشكول ، بالاضافة إلى 4569 علبة قلم رصاص ، و35 علبة قلم فلوماستر ، و180 علبة صلصال ، و47 ألف علبة قلم جاف مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتمثل خطر على صحة المواطنين.

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وأضاف مدير مديرية التموين أن المديرية مستمرة في شن حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق لحماية المواطنين من كافة أشكال الغش التجارى.

وأكد العسقلانى أن ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجارى ، بالاضافة إلى تكليف مجموعات عمل للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسى.