شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة علة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤيه فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.