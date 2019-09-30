النقل تناقش مع السفير البنمى بالقاهرة الاستفادة من تجربة بنما فى تشغيل الموانئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل السفير مِندوسا جانتس سفير بنما بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.
وأكد السفير البنمى، عمق العلاقات بين مصر وبنما، مشيداً بإنجازات الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى مجال البنية التحتية وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة فى كل المجالات تساهم فى إحداث التنمية الشاملة بمصر مشيداً بدور مصر على المستوى الإفريقى والدولى.
ولفت سفير بنما إلى أن بنما تشهد تطوراً بحرياً كبيراً ولديها مناطق صناعية عديدة على جانبى قناة بنما وأن معظم السفن ترفع العلم البنمى مما يساهم فى زيادة حركة التجارة العالمية مشيرا إلى رغبة الجانب البنمى فى التعاون مع مصر فى مجال النقل البحرى وبحث سبل تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع السفن على رفع العلم المصرى.
وأشارت وزارة النقل إلى الإهتمام الكبير بتطوير قطاع النقل البحري ليكون داعماً للاقتصاد المصرى وأن هناك مخطط عام شامل يجري إعداده خاص بتطوير الموانئ وأنه يرحب بالتعاون مع الجانب البنمى فى مجال النقل البحرى نظرا لما تمتلكه من خبرة كبيرة في هذا المجال ثم تناقش الجانبان خلال الاجتماع حول المقترح الخاص بمشروع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال البحري تتضمن الاعتراف المتبادل
بشهادات التدريب للبحارة وشهادات تصنيف واعتماد السفن وكذلك إمكانية التعاون في مجال تبادل الخبرة في مجال تسجيل السفن وتطوير وإدارة الموانئ والتدريب والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المراكز اللوجيستية.
وتم الاتفاق على إقامة ورشة عمل مشتركة بين الجانبين بحضور خبراء النقل البحرى فى البلدين لاستعراض التجربة البنمية الناجحة فى مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية وإدارة المناطق الصناعية حول قناة بنما وتحديد أوجه التعاون المشترك فى المجال البحرى وفقا لأولويات كل جانب.
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