شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فسطين: وفد وزاري يزور القاهرة لفتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن وفدا وزاريا، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأكد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الإثنين، جاهزية الحكومة لتنفيذ الانتخابات العامة، فور اصدار الرئيس مرسوما بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التوجه إلى قطاع غزة من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها.

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وبين اشتية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل قرصنة أموال"المقاصة"، مشيرا إلى أنه خلال اجتماع المانحين في نيويورك طالب بتدخل عاجل لوقف هذه القرصنة وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.

وشكر اشتية المملكة العربية السعودية على دعمها لشعبنا وقضيته العادلة، مثمنا الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعها السنوي الـ76 الذي عقد، أمس الأحد، في مدينة جدة السعودية، مبلغ خمسين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين.