شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللمسات النهائية بالبرلمان استعداداً لانطلاق دور الانعقاد الخامس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي قدم وساق، تجرى الاستعدادات داخل أروقة مجلس النواب، تمهيداً للجلسة الافتتاحية لدور الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمحدد لها غداً 1 أكتوبر.

منذ صباح باكر اليوم الأثنين، وقبل ساعات من إنطلاق أولي جلسات دور الانعقاد الخامس، عكف عاملو النظافة على تلميع وتنظيف كافة المبانى التابعة للبرلمان، سواء بالممرات الداخلية للمجلس أو الطرقات المؤدية إلي القاعه الرئيسية للبرلمان ومكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بجانب البهو الفرعونى، والمبنى الرئيسى للبرلمان من الخارج، بالإضافة إلي إجراء بعض الدهانات في أروقة المجلس ليكون فى أبهى صورة في استقبال النواب بدور الانعقاد الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة، عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة الترتيبات الخاصة بأولى جلسات البرلمان وأيضا الترتيبات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، وتحديد القواعد الخاصة بها.

وحسب جدول أعمال مجلس النواب، تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ويعقد المجلس جلسته الثانية يوم الأربعاء، حيث يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

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ويأتى انعقاد مجلس النواب، غداً الثلاثاء والموافق 1 أكتوبر 2018، فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب للانعقاد فى دورته الرابعة من الفصل التشريعى الأول، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، انطلاقا من صلاحياته الدستورية المنصوص عليها فى المادة (115) من الدستور، وتفيد بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد الدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.