شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق منظومة الرصد الإلكترونية للمخلفات فى 6 أحياء بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة البيئة، إنه تم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هى "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".

وأضافت خلال كلمتها، بمؤتمر وزارة البيئة المنعقد الآن، لإطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة، أن منظومة الرصد تبدأ في 6 أحياء بمحافظة القاهرة، كمرحلة أولي تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات.

وتابعت: أن تطبيق المنظومة الجديدة يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد، والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.