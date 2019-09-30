مصر | بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إنهاء نزاع قائم بين عائلتين بأوسيم، بشمال محافظة الجيزة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

كانت وقعت خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة أوسيم، منذ عدة سنوات.

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين، بنطاق مركز أوسيم، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم وعدد من ضباط المركز.

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وكثف رجال قطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تواجدهم بمداخل ومخارج، مكان جلسة الصلح، وكان كلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بالتعامل بحزم مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

وشهدت جلسة صلح بين العائلتين بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، وذلك في ضيافة أعضاء مجلس النواب، وكبار رجال المركز، وعمد ومشايخ، ورجال الأعمال بالمركز.

وتم إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد موافقة كل من الطرفين على شروط الطرف الأخر للتصالح، وانصرف كلا من الطرفين، من الجلسة في سلام، دون تعرض أي من الطرفين على الطرف الآخر.