مصر | ضبط اثنين بحوزتهما حشيش بأوسيم وبحوزتهما 2 كيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط اثنين بحوزتهما حشيش بأوسيم وبحوزتهما 2 كيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على اثنين من مروجي المخدرات بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على ما يقرب من 2 كيلو حشيش، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اوسيم مفادها قيام كلا من فرج. م. ع. أ.، 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات – سلاح ابيض، أحمد.ع. ه، 25 سنة، عاطل، مقيمان ببشتيل، بدائرة المركز، بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من صحة ما ورد من معلومات، تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأمكن ضبطهما حال سيرهما بدائرة المركز مستقلين سيارة أجرة "تاكسي" قيادة الأول وبحوزتهما 7 فرش لجوهرة الحشيش المخدر وزنت كيلو و750 جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ 125 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

