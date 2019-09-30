مصر | بكيلو حشيش.. سقوط "ديلر" إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكيلو حشيش.. سقوط "ديلر" إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على كيلو حشيش، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للرائد علاء حامد غنام الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام أحمد. م. ع، 30 سنة، عاطل ومقيم بالوراق، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بمزاولة نشاطه اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من منطقة دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة ما ورد من معلومات، كلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنه، وتم إعداد مأمورية مكبرة لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم.