مصر | بـ"9 آلاف قرص مخدر".. سقوط "ديلر" بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"9 آلاف قرص مخدر".. سقوط "ديلر" بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على واحد من مروجي المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط بحوزته 9 آلاف قرص مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للنقيب أحمد يحيي محمود، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مفادها قيام "كمال. أ. ش. ح"، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع محمد عبد النعيم، دائرة القسم، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص بمزاولة نشاطة الاجرامي في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة متخذا من منطقة سكنة مسرحا لمزاولة نشاطة الاجرامي.

وبإجراء تحريات المباحث، بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، من صحة ما ورد من معلومات بعد الاستعانة بالمصادر السرية.

وبالعرض على مدير امن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة وكره، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكنت القوات من ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته على 9000 قرص لعقار الترامادول المخدر، مبلغ 38 ألف جنيه، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

