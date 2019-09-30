مصر | ضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بأكتوبر

وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام عماد الدين. ع. م، صاحب مخبز سياحي، كائن المجاورة السادسة، بالحي الـ 11، دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 82% والذي يتم صرفة بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي والذي يصرف علي بطاقات صرف الدعم، وقيامة ببيع تلك الكميات من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، محدثا اضرارا جسيمة بالاقتصاد القومي بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وجمع المعلومات الواردة والإستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وتم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة صحبة مفتشي التموين استهدفت المخبز المشار إليه وأسفرت عن ضبط محمد. ع. ط، 32 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية المدير المسئول عن المخبز وبتفتيش المخبز عثر بداخلة على 100 جوال دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم مدعم من قبل الدولة، وبلغ اجمالي المضبوطات (5 طن) دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 82%.

وبمواجهة المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.