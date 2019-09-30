مصر | لتحقيق السيولة.. مرور الجيزة تواصل حملاتها بشوارع وميادين المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة.. مرور الجيزة تواصل حملاتها بشوارع وميادين المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1842) مخالفة انتظار خاطئ، (585) متنوع، وضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ( 14 ) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط (65) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (38) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (24 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 2058 ) نـمــوذج 125، (45) عدم استخدام حزام الأمان، (27) زجاج فاميه، (15) حجز توك توك، (81) التصالح الفوري، (25) ملصقات ومتعلقات، (20) دخان كثيف، مخالفات حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 354 مخالفة مرورية.

ومن ناحية أخرى كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبطعن تحرير ما يقرب من 4 آلاف مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 1147 مخالفة انتظار خاطئ، (566 ) مخالفة متنوعة، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، (73) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، فضلا عن تحرير (7) محالفات حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1792 ) نـمــوذج 125، (6) عدم استخدام حزام الأمان، (5) زجاج فاميه، (4) حجز توك توك، (30) التصالح الفوري، (3) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، (5) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3685 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.