أخبار مصر | "الأثار" تكشف السر وراء استرجاع بخارية جامع القاضي عبد الباسط بعد 5 سنوات من سرقتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تكشف السر وراء استرجاع بخارية جامع القاضي عبد الباسط بعد 5 سنوات من سرقتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت وزارة الأثار أمس من ديوان قسم الجمالية البخارية النحاسية الخاصة بالبوابة الرئيسية لباب مسجد القاضي عبدالباسط الواقع بسكة الخرنفش بحي الجمالية، والتي تم سرقتها عام ٢٠١٤ على يد أحد اللصوص.

وكشف الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أنه بالتعاون مع شرطة السياحة والأثار وبمراجعة كاميرات المراقبة، نجحت الجهات المختصة في التعرف على السارق، وقامت شرطة السياحة والأثار بالقبض عليه ومصادرة المسروقات التي كانت بحوزته.

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، ومصادرة جميع المسروقات التي تم العثور عليها بحوزته ومن بينها بخارية مسجد القاضي عبد الباسط، بالإضافة إلى جزء من حشوات منبر جاني بك بالدرب الأحمر و كذلك أحد النصوص الكتابية من مسجد أحمد المهمندار بالدرب الأحمر.

وأشار الدكتور جمال مصطفى أن اللجنة الأثرية المتخصصة والمشكلة برئاسة مدير عام شمال القاهرة، والدكتور العربي مكي، قد قامت بمعاينة واستلام المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقامت علي الفور بإعادة تركيب البخارية في مكانها الأصلي على باب المسجد.

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وجامع ومدرسة القاضي عبد الباسط يقع في سكة الخرنفش المتفرع من شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وأشار مصطفى إلى أن تاريخ إنشاؤها يرجع إلى عام (823هـ- 1420م) وهي مسجلة بعداد الآثار الإسلامية تحت رقم 60، وتُنسب إلى القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الشافعي ناظر كسوة الكعبة الشريفة والخزانة السلطانية المؤيدية في عهد السلطان المؤيد شيخ المحمودي المملوكي، والمدرسة لها واجهتان إحداهما شرقية وبها الباب الرئيسي.

وتتميز شبابيك هذه الوجهة بالرخام الملون والفصوص الزرقاء وغطيت أعلاها بمقرنصات متنوعة وعليها نص كتابي: "بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر... أنشأ هذه المدرسة المباركة مما أنعم الله تعالى على الفقير إلى رحمة ربه القدير عبد الباسط بن خليل الشافعي ناظر الكسوة الشريفة والخزانة السلطانية المؤيدية أبو النصر شيخ خلد الله ملكه تقبلها الله تعالى وجعلها خالصة لوجهه الكريم وكان ابتداء عمارتها في شهر جمادى الأولى سنة ثلاثة عشر وثمان مائة وآخرها في شهر جمادى الأولى سنة ثلاثة وعشرين وثمان مائة".