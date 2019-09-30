أخبار مصر | جامعة الأزهر تغلق باب التحويل ونقل القيد بين الكليات

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تغلق جامعة الأزهر باب التحويل ونقل القيد بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2019 والمرشحين في العام الجامعي 2019-2020.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إنه يحرص على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات فى جميع كليات ومؤسسات الجامعة، سواء فى القاهرة أو الأقاليم.

وأكد المحرصاوى، خلال تفقده المدينة الجامعية للبنات، الأحد، على الاستماع إلى مقترحات ومناقشة الطلاب والطالبات، حتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة كما يحدث من وقت لآخر، مُشددًا على أن مصلحة الطلاب هى شغل إدارة الجامعة الشاغل فى كل قراراتها.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر على انتظام سير إجراءات التسكين فى المدينة الجامعية للبنات، مُوجهًا مُديرى المدن الجامعة بمتابعة الموظفين لحظة بلحظة، وإزالة جميع المعوقات أمام الطالبات خلال مراحل التسكين، مُؤكدًا ضرورة تسهيل كل الإجراءات على الطالبات، حتى يتسنى لهن الاستقرار بأسرع وقت ممكن والالتفات إلى دراستهن، واستثمار وقتهن فى تحصيل العلم.

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ووزع المحرصاوى هدايا رمزية على الطالبات، مُقدمًا لهن التهنئة ببدء العام الدراسى الجديد، ومُتمنيًا النجاح والتفوق لجميع الطالبات، بينما حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، مُوجهين الشكر له على هذه اللفتة الإنسانية التى تعكس الروح الأبوية التى يتعامل مع الطلاب.

وثمنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، جهود القوات المسلحة الباسلة، والشرطة المصرية، فى معركة المصير ضد فلول الإرهاب الأسود الذى يستهدف الدولة المصرية ومقدرات شعبها العظيم.

وأكدت الجامعة، فى بيان السبت، أن الدين الإسلامى الحنيف والأديان كلها بريئة من هذه الأفعال الآثمة التى تقوم بها جماعات مأجورة ليس لها دين، وإنما تخدم أهدافا خبيثة لمن تعمل لحسابهم، حتى ولو اتخذوا من الدين ستارا، والله ورسوله والمؤمنون براء منهم ومن أفعالهم.

وجددت الجامعة، دعمها لكل مؤسسات الدولة فى معركتها المقدسة ضد الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدة أنها وكل منتسبيها يقفون خلف كل جندى بطل يدافع عن وطننا الغالى مصر وشعبها الأبى الصامد.

وتتقدم الجامعة بواجب العزاء فى أبناء مصر الأبرار الذين استشهدوا خلال قيامهم بعملية نوعية ضد أوكار الظلام، كبدوا خلالها فلول الإرهاب خسائر كبيرة فى الأرواح والسلاح، متمنية أن يعم الأمن والأمان مصرنا الحبيبة، ويحفظها الله من كل شر وسوء ويصد عنها كيد الكائدين.