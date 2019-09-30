أخبار مصر | من بحري لقبلي.. تأخيرات القطارات اليوم الإثنين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:



وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير



معدلات التأخيرات:



وأضافت ان هذه التأخيرات تشمل الآتي:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:



منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة.

منطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من جانبه عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أمس، اجتماعا موسعا مع كل من مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات ورئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة خطط السكك الحديدية ومترو الانفاق الخاصة بأعمال الحماية المدنية في المحطات ومسارات السكة والأحواش والمخازن لزيادة معدلات السلامة والأمان، مؤكدا على ضرورة سلامة عمل انظمة الانذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالسكة الحديد والمترو وسرعة استلام انظمة الحماية المدنية في المحطات التي يتم الإنتهاء من تطويرها.

وطالب الوزير بتشكيل لجان مشتركة تعمل بشكل دوري للمتابعة المستمرة لكافة هذه الأنظمة والتأكد من فاعليتها وصلاحيتها وتدعيم كافة المواقع بأحدث الأجهزة مع ضرورة توافر عربات إطفاء تسير على السكة سواء بالنسبة للمترو او السكة الحديد مجهزة بكافة وسائل الإطفاء.

وتم التركيز على ضرورة تدريب العاملين بالمحطات والورش والمخازن ومواقع التشغيل المختلفة على كيفية تشغيل اجهزة الحريق والإطفاء وعمل تجارب للحريق بشكل دوري والإزالة الدورية والمستمرة للهيش والبوص في الاحواش ومسارات السكة لرفع معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية والمترو.

