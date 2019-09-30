شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن تطبيق نظام «النبض الإلكترونى» على البوابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور امين مصطفى عميد كلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، الاثنين أعمال التطوير بمدرج الدكتور مصطفى ابو زيد، والذى يعد أحد أكبر المدرجات بمجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية (المجمع النظرى) ويسع لـ1500 طالب .

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وأكد «الكردى» أن كلية الحقوق تعد أحد أعمدة جامعة الإسكندرية التي تقدم الدعم الفنى والاستشاري والقانونى من خلال وضع اللوائح والقوانين التي تعتمدها الجامعة، مشيرا إلى النقلة النوعية التي تشهدها الكلية الآن في التحول لنظام الساعات المعتمدة ببرامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والقسم العام الذي يبدأ في التحول لنظام الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسى القادم 2021/2020 .

وأضاف أن جامعة الإسكندرية كان لها السبق في التحول لنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس والبكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية، حيث يتيح هذا النظام للطالب التحرك بسهولة في المقررات الدراسية خلال فترة دراسته، وأعلن عن تطبيق نظام المقرر الإلكترونى بدلا من الكتاب الورقى بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات، اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى بجميع الكليات، وذلك في إطار سعى الجامعة المستمر لتطوير نظام المقررات لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث .

وأشار إلى الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بجميع كليات الجامعة، معلناً عن استحداث نظام «النبض الإليكترونى» للبوابات، ما يتيح الطلبة الدخول من أي بوابة من خلال الكارت الذكى والذى يبدأ تفعيله أكتوبر المقبل.